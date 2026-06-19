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مباشر.. مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026
Published On 19/6/2026|
آخر تحديث: 03:50 (توقيت مكة)
مباشر مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
تغلب المنتخب المكسيكي في مباراته الافتتاحية على جنوب أفريقيا، وحافظ الفريق على نظافة شباكه. كما فاز المنتخب الكوري الجنوبي على منتخب التشيك.
الفائز في هذه المباراة سيتصدر المجموعة ويضمن على الأرجح تأهله إلى الأدوار الإقصائية.
موعد مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية
تُقام مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية فجر الجمعة 19 يونيو/حزيران على ملعب إستاديو أكرون بغوادالاخارا.
وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الرابعة فجرا (4:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر ولبنان، الخامسة فجرا (5:00) بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وكوريا الجنوبية
- beIN Sports Max 2
- beIN Sports Max 4
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.