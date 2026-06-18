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مباشر مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 18/6/2026
مباشر مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
منتخب قطر في مواجهة مرتقبة ضد نظيره الكندي اليوم الجمعة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وتعادل منتخب قطر في أولى مبارياته بالمونديال أمام سويسرا، كما تعادلت كندا بالنتيجة ذاتها مع البوسنة والهرسك.
مباشر مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026.. الموعد
تقام المباراة اليوم الجمعة 19 يونيو/حزيران على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.
وتنطلق صافرة البداية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (01:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الثانية صباحا بتوقيت الإمارات (02:00).
مباشر مباراة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
- beIN SPORTS MAX 1
- beIN SPORTS MAX 2
- الكأس 5
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.