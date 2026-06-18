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مباشر مباراة غانا ضد بنما في كأس العالم 2026
Published On 18/6/2026
مباشر مباراة غانا ضد بنما في كأس العالم 2026
تغطية مباشرة للمباراة التي تجمع بين منتخبي غانا وبنما، في الجولة الأولى للجموعة 12 بدور المجموعات بمونديال 2026.
مباشر مباراة غانا ضد بنما في كأس العالم 2026.. الموعد
تقام المباراة اليوم الخميس 18 يونيو/حزيران 2026 على ملعب "تورونتو ستاديوم" وتبدأ الساعة 02:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
مباشر مباراة غانا ضد بنما في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة عبر قناتي:
- beIN Sports MAX 1
- beIN Sports MAX 2