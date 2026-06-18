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مباشر.. مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان في كأس العالم 2026
Published On 18/6/2026
مباشر مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان في كأس العالم عام 2026
تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الكولومبي ضد نظيره الأوزبكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة في مونديال عام 2026.
وتتضاعف أهمية المباراة لكلا الطرفين بعد التعادل الإيجابي (1-1) الذي حسم المواجهة الأولى في المجموعة ذاتها بين منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية؛ مما يعني أن الفائز في مواجهة اليوم سيتربع منفردا على صدارة المجموعة الحادية عشرة مبكرا.
مباشر مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان في كأس العالم عام 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
تنطلق المباراة الساعة 05:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة على ملعب "أزتيكا" التاريخي في العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي).
القنوات الناقلة: تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية للبطولة، وستبث المباراة عبر قناتي:
- beIN SPORTS MAX 2
- beIN SPORTS MAX 4