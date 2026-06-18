مباشر مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يلتقي المنتخب السويسري نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في مواجهة أوروبية خالصة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2026.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، وتُنقل حصريا عبر شاشة قناة:
- "بي إن سبورتس ماكس 2" (beIN SPORTS MAX 2).
مباشر مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026
ويدخل المنتخبان هذه الجولة بحثا عن انتصارهما الأول في البطولة، لا سيما بعد أن استهل كل منهما مشواره المونديالي بنتيجة التعادل. فقد تعادلت سويسرا مع المنتخب القطري بهدف لمثله في الجولة الأولى، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة البوسنة والهرسك أمام كندا في تورونتو. وتكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة في حسابات المجموعة الثانية، التي تترقب أيضا المواجهة الأخرى بين منتخبي قطر وكندا، والمقرر إقامتها صباح غد الجمعة.