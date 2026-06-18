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مباشر مباراة جنوب أفريقيا ضد التشيك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 18/6/2026|
آخر تحديث: 18:29 (توقيت مكة)
مباشر مباراة جنوب أفريقيا ضد التشيك في كأس العالم 2026 لكرة القدم.. لحظة بلحظة
تواجه التشيك جنوب أفريقيا في مواجهة قد تكون حاسمة للمنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يحتاج كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.
وتنطلق المباراة، التي يستضيفها "ملعب أتلانتا" في ولاية جورجيا الأمريكية، في وقت الظهيرة (16:00 بتوقيت غرينتش).
وفي مباراتيهما الافتتاحيتين، تعرض لاعبان من منتخب جنوب أفريقيا للطرد خلال الهزيمة بنتيجة 2-0 أمام المكسيك (إحدى الدول المضيفة للبطولة)، بينما تكبدت التشيك خسارة بنتيجة 2-1 أمام كوريا الجنوبية.
وتلتقي المكسيك مع كوريا الجنوبية في وقت لاحق من يوم الخميس.