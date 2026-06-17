مباشر مباراة الجزائر ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الجزائر ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشرمباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الأرجنتيني حامل لقب مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
منتخب الأرجنتين فاز في آخر مبارياته ودية قبل مونديال 2026 على آيسلندا بثلاثية نظيفة يوم 9 يونيو/حزيران الجاري على ملعب جوردان-هير، محققا انتصاره السابع تواليا.
كما حقق المنتخب الجزائري فوزا عريضا على بوليفيا بنتيجة 4-0 في مباراة ودية أقيمت يوم 10 يونيو/حزيران على ملعب روك تشوك بارك، وخلال عام 2026، حقق "محاربو الصحراء" أربعة انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارة واحدة.
مباشر مباراة الجزائر ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.. الموعد
تقام المباراة بين المنتخبين الجزائري والأرجنتيني اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026 بملعب أروهيد في كانساس الأمريكية.
وتنطلق الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (02:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
أما في الأرجنتين فستكون انطلاقة المباراة في الساعة (22:00) مساء والساعة (20:00) بتوقيت كانساس يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران.
قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد الجزائر
- بي إن سبورتس ماكس 1
- بي إن سبورتس ماكس 3
- بي إن سبورتس ماكس 5
كما يمكنكم متابعة تغطية حية بكل التفاصيل لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.