مباشر مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يتواجه منتخب البرتغال اليوم مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية على ملعب إن آر جي ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من البطولة.
ويبحث رفقاء كريستيانو رونالدو عن بداية مظفرة في البطولة تعكس شخصية المنتخب وهو ما أكد عليه رونالدو نفسه، أنه لا يجب التركيز على كون المنتخب البرتغالي منافسا على اللقب، بقدر ما يجب التفكير في تحقيق بداية مثالية تعطي دفعة قوية للاعبين.
قنوات البث المباشر لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية
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ويحمل منتخب البرتغال سجلا مميزا ضد المنتخبات الأفريقية بواقع 19 انتصارا و5 تعادلات و4 هزائم فقط، لكن من بين هذه الهزائم الأربع، ما تبقى مرارته في حلق البرتغاليين، بعد الخسارة أمام المغرب في دور الثمانية بالنسخة الماضية، والخروج من الباب الصغير.
وكانت آخر تجربة ودية للبرتغال قبل المونديال ضد منتخب أفريقي وهو نيجيريا، وانتهت بالفوز 2-1، لكن دون أن يسرب الشكوك إلى نفوس مشجعيه بشأن الهفوات الدفاعية والتنظيم غير الجيد الذي قد يكلفه الكثير في المونديال.
ويصطدم الطموح البرتغالي بعقلية فرنسية ذكية تدير منتخب الكونغو الديمقراطية، وهو المدرب المتميز سيباستيان ديسابر، الذي لا يضع سقفا لطموحاته وأحلامه ويؤمن بقدرات لاعبيه ووحدة الفريق على تحقيق ما يبدو صعبا.
وفي ظل وجود لاعبين أصحاب خبرات مثل المدافع والقائد تشانسيل مبيمبا، والمهاجم سيدريك باكامبو، ومحاور تصنع الخطورة مثل آرون وان بيساكا، ويوان ويسا وغايل كاكوتا، فيمكن أن يخوض المنتخب الكونغولي هذه البطولة بأحلام السير على خطى منتخبات أفريقية صنعت مفاجآت ضد الكبار، خاصة أن هذا المنتخب يستهدف إحياء ذكرى مشاركته الأولى بمسمى زائير ولكن مع
نتائج أفضل.