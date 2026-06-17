مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الأردن ضد النمسا، حيث يحتضن ملعب "استاد سان فرانسيسكو باي أرينا" مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين منتخبي النمسا والأردن، لحساب منافسات المجموعة العاشرة من بطولة كأس العالم 2026، والتي تسجل حدثا تاريخيا بإقامتها للمرة الأولى عبر تنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
مباشر مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
وتكتسب هذه المباراة أهمية بالغة وتحظى باهتمام جماهيري كبير بالنظر إلى الحسابات المعقدة وقوة المجموعة العاشرة؛ إذ تضم إلى جوارهما منتخبي الأرجنتين والجزائر، الأمر الذي يلهب الصراع ويجعل بطاقات التأهل نحو الدور المقبل مشرعة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
موعد مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026
تقام مباراة الأردن ضد النمسا على ملعب "استاد سان فرانسيسكو باي أرينا" ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، صباح اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026.
وتنطلق صافرة بداية مباراة الأردن ضد النمسا في تمام الساعة السابعة صباحا (07:00) بتوقيت عمّان، وبيروت، ومكة المكرمة، والدوحة، والقاهرة.
يعادل هذا التوقيت الساعة الثامنة صباحا (08:00) بتوقيت أبوظبي، في حين ستكون المباراة عند الساعة الخامسة صباحا (05:00) بتوقيت دول المغرب العربي (تونس، والجزائر، والمغرب).
القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد النمسا
- beIN SPORTS MAX 2
- beIN SPORTS MAX 4
- beIN SPORTS MAX 5
كما يمكنكم متابعة تغطية حية بكل التفاصيل لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.