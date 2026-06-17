مباشر.. مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يلعب المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الكرواتي اليوم على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة، بمونديال عام 2026.
ويدرك المنتخبان بأن الطريق إلى حسم الصدارة في هذه المجموعة يبدأ من هذه المواجهة، فمن ينتصر فيها سيخطو خطوة كبيرة نحو قمة الترتيب، وانتظار منافس أسهل في دور الـ32، خاصة أن المجموعة تضم منافسين أقل قوة وهما غانا وبنما.
وتضم المجموعة الثانية عشرة منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما وغانا، ما يجعلها واحدة من أصعب المجموعات في الدور الأول من كأس العالم.
وتنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، و(21:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وإنجلترا، و(22:00) بتوقيت كرواتيا.
القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد كرواتيا
- بي إن سبورتس ماكس 2
- بي إن سبورتس ماكس 4
- بي إن سبورتس ماكس 5
ويحمل اللقاء الطابع الثأري نوعا ما بالنسبة لإنجلترا، كون المنتخب الكرواتي قد حقق الفوز على الإنجليز بنتيجة 2-1 في نصف نهائي مونديال عام 2018، والذي اكتفى فيه الكروات بالوصافة بعد الخسارة أمام فرنسا.
المواجهات السابقة بين المنتخبين الإنجليزي والكرواتي
تصب المواجهات الأخيرة في مصلحة المنتخب الإنجليزي، الذي لم يتعرض لأي خسارة أمام كرواتيا في آخر ثلاث مباريات جمعت الطرفين. وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد انتهى بفوز إنجلترا 1-0 في دور المجموعات من كأس أمم أوروبا عام 2020، بفضل هدف سجله رحيم سترلينغ.
أما آخر انتصار كرواتي على الإنجليز فيعود إلى يوليو/تموز 2018، عندما تفوق المنتخب الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم في روسيا، في طريقه إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.