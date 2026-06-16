مباشر مباراة إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
المباراة هي الأولى للمنتخبين في البطولة، حيث يدخل المنتخب الإيراني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على مالي بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت يوم 4 يونيو/حزيران، ليحقق انتصاره الثالث تواليا. وخلال عام 2026، حقق "أسود فارس" ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة.
في المقابل، تعرض المنتخب النيوزيلندي للخسارة في آخر مبارياته الودية أمام إنجلترا بهدف دون رد يوم 6 يونيو/حزيران، ويملك سجلا متواضعا هذا العام بتحقيق فوز واحد مقابل ثلاث هزائم.
تغطية مباشرة لإيران ضد نيوزيلندا في المونديال
بدأت الأحداث المصاحبة للمباراة التي تقررت ضربة بدايتها اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، وذلك في الساعة الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الرابعة والنصف فجرا (04:30) بتوقيت إيران، و(13:00) ظهرا بتوقيت نيوزيلندا.
والمباراة في ملعب سوفاي.
نتائج إيران ونيوزيلندا الأخيرة
وعلى صعيد النتائج الأخيرة، حقق المنتخب الإيراني أربعة انتصارات مقابل هزيمتين في آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، مسجلا 11 هدفا ومستقبلا ثلاثة أهداف فقط. كما أحرز أربعة أهداف خلال الشوط الأول، بينما استقبل هدفين فقط قبل الاستراحة.
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في المقابل، خسر المنتخب النيوزيلندي خمسا من آخر ست مباريات، مقابل فوز وحيد، وسجل خمسة أهداف واستقبل 12 هدفا. كما افتتح التسجيل في مباراة واحدة فقط خلال تلك الفترة، وأحرز هدفين في الشوط الأول، بينما استقبل أربعة أهداف قبل نهاية النصف الأول من المباريات.
One last session before our FIFA World Cup return 🏆
🇳🇿⚔️🇮🇷 New Zealand v IR Iran
🕰️ June 16 1PM NZT / June 15 6PM Local
🎥 Live and free on TVNZ
🏟️ Los Angeles Stadium, California pic.twitter.com/rXiDFt3WFW
— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 15, 2026
وبالنظر إلى النتائج الأخيرة والفوارق الفنية بين المنتخبين، يدخل المنتخب الإيراني المباراة بأفضلية واضحة، بينما يأمل منتخب نيوزيلندا في تجاوز نتائجه السلبية الأخيرة وتحقيق مفاجأة في مستهل مشواره المونديالي.