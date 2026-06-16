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مباشر مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 16/6/2026
مباشر مباراة فرنسا والسنغال اليوم في كأس العالم 2026
يلتقي اليوم منتخب فرنسا ونظيره السنغالي في قمة مرتقبة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026.
قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا والسنغال
- beIN SPORTS MAX 1
- beIN SPORTS MAX 3
- beIN SPORTS MAX 5
يمكنك متابعة التغطية المباشرة للمباراة وأبرز الأحداث والأهداف والصور عبر موقع الجزيرة نت.
الذكرى التاريخية
تعيد هذه المواجهة إلى الأذهان الافتتاحية الشهيرة لمونديال 2002، عندما حقق أسود التيرانغا مفاجأة مدوية بالفوز على الديوك الفرنسية بهدف نظيف.
وفي مباراة اليوم، يدخل وصيف بطل العالم نسخة 2002 في قطر بكامل نجومه؛ حيث تأكدت جاهزية القائد كيليان مبابي بالإضافة إلى المدافعين ويليام ساليبا وجول كوندي بعد تعافيهما من إصابات خفيفة.
وفي المقابل، يقود المدرب باب ثياو كتيبة السنغال بصفوف مكتملة وبمعنويات عالية بقيادة النجم ساديو ماني ونيكولاس جاكسون، إلى جانب المخضرم خاليدو كوليبالي في خط الدفاع.