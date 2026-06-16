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مباشر مباراة العراق ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 16/6/2026
مباشر مباراة العراق ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة العراق ضد النرويج، حيث يستهل منتخبا العراق والنرويج مشوارهما في كأس العالم 2026 عندما يلتقيان، بعد أقل من 3 ساعات من الآن، على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى تحقيق بداية إيجابية في مجموعة قوية تضم أيضا فرنسا والسنغال.
مباشر مباراة العراق ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 فجر الأربعاء 17 يونيو/حزيران بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبغداد.
ويعادل هذا التوقيت الساعة 11:00 مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).
القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد النرويج
- beinsports max 1
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كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
ويدخل المنتخب العراقي المباراة بعد تعرضه لأول خسارة له في عام 2026، إثر سقوطه أمام فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت يوم 9 يونيو/حزيران الجاري.