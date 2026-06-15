مباشر مباراة مصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
مباشر مباراة مصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يستهل المنتخب البلجيكي مشواره في كأس العالم 2026 لكرة القدم بمواجهة نظيره المصري، في حين تلتقي إيران ونيوزيلندا في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة السابعة في المونديال.
موعد مباراة مصر ضد بلجيكا
تُقام المباراة في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة (19:00 بتوقيت غرينتش)، في يوم استثنائي يتزامن مع احتفال النجم المصري محمد صلاح بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.
تراجع الجيل الذهبي لبلجيكا
يسعى المنتخب البلجيكي الملقب بـ"الشياطين الحمر" لإثبات وجودهم مجدداً بعد تحقيقهم المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، رغم أن بريق "جيلهم الذهبي" قد خفت تدريجياً مع تقدم اللاعبين في العمر وتراجع مستوياتهم.
مصر وفك عقدة الانتصار الأول
يسجل المنتخب المصري ظهوره المونديالي الرابع في تاريخه (بعد نسخ 1934 و1990 و2018)، ويدخل اللقاء بطموح كبير لتحقيق أول فوز له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم.
تُقام هذه النسخة بينما تحتفظ الأرجنتين بلقب بطلة العالم، إثر فوزها الملحمي على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.
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