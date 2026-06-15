مباشر مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تخوض الإكوادور بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد سلسلة من 19 مباراة دون هزيمة، وتتمتع بثقة هائلة بعد أن احتلت المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية، لكنها تدرك قوة المنافس في مباراتها الأولى بالمجموعة الخامسة، إذ تلتقي كوت ديفوار في فيلادلفيا.
ولم تخسر الإكوادور منذ هزيمتها 1-صفر أمام البرازيل في سبتمبر/أيلول 2024، وذلك في أول مباراة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي.
ومنذ ذلك الوقت، استقبلت شباك الإكوادور خمسة أهداف فقط في 18 مباراة بتصفيات كأس العالم، ولم يسجل سوى 14 هدفا.
وتمثل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين لملاحقة ألمانيا التي تصدرت المجموعة بعد فوزها الكبير 7-1 على كوراساو في وقت سابق.
موعد مباراة الإكوادور ضد كوت ديفوار في كأس العالم 2026
تقام مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور اليوم الاثنين، وتبدأ الساعة الثانية صباحا (02:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
مدرب الإكوادور: متحمسون للغاية
وقال مدرب الإكوادور بيكاسيسي للصحفيين "نحن متحمسون للغاية وممتنون لوجودنا في هذا الوضع. نتمتع بالتركيز. ونعرف ما يتعين علينا فعله داخل الملعب وخارجه. الطاقة في الفريق رائعة، وإذا تمكنت من إدارتها جيدا، فهذا شيء يمكن الاستفادة منه إلى أقصى حد".
وشارك عدد من لاعبي الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حينما خرجت الإكوادور من دور المجموعات بعد الخسارة 2-1 أمام منافس أفريقي آخر، وهو منتخب السنغال، في المباراة الثالثة.
وتلك الذكرى المريرة هي ما يدفع الفريق الحالي، والذي يتطلع إلى المستقبل بدلا من النظر إلى الماضي.
وتلتقي الإكوادور مع ألمانيا وكوراساو في مباراتيها الأخريين بالمجموعة.