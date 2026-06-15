مباشر مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يدخل منتخب تونس مباراته أمام منتخب السويد اليوم الإثنين على ملعب مونتيري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وسط رغبة في إنهاء سلسلة من النتائج السلبية.
قنوات البث الناقلة لمباراة تونس ضد السويد
- بي إن سبورتس ماكس 2
- بي إن سبورتس ماكس 4
- بي إن سبورتس ماكس 5
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المواجهة الأولى للمنتخبين
ويخوض المنتخبان أول مباراة لهما في البطولة، لكنهما يعيشان وضعا مختلفا على مستوى النتائج الأخيرة. فالسويد تعادلت 2-2 مع منتخب اليونان في مباراة ودية مطلع يونيو/حزيران الجاري، بفضل هدفي فيكتور غيوكيرس وغوستاف نيلسون، وحققت خلال عام 2026 انتصارين وتعادلا وهزيمة واحدة.
في المقابل، تعرض المنتخب التونسي لخسارة قاسية أمام منتخب بلجيكا بخماسية نظيفة في آخر مبارياته الودية، ليكتفي هذا العام بانتصار واحد وتعادل واحد مقابل 3 هزائم.
ورغم تفوق السويد على الورق، فإن آخر مواجهة مباشرة بين المنتخبين انتهت بفوز تونس بهدف دون رد في فبراير/شباط 2003.
ويُعد غيوكيرس أبرز أسلحة المنتخب السويدي هذا العام بعدما سجل 5 أهداف، بينما يتصدر فراس شواط وسيباستيان تونكتي قائمة هدافي تونس بهدف واحد لكل منهما.