مباشر مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم.. لحظة بلحظة
تستهل إسبانيا، بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم عام 2026، مشوارها في المجموعة الثامنة بمواجهة تاريخية ضد منتخب الرأس الأخضر.
يدخل منتخب "الماتادور" المباراة بسجل استثنائي؛ حيث لم يتذوق طعم الهزيمة في أي مباراة رسمية منذ مارس/آذار 2024. في غضضون السنوات الأربع الماضية، خاضت إسبانيا 30 مباراة، محققة 23 فوزا و7 تعادلات، مما يعكس الاستقرار الفني الكبير الذي حققه المدرب لويس دي لا فوينتي.
القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر ضد إسبانيا
- بي إن سبورتس ماكس 1
- بي إن سبورتس ماكس 3
كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
الرأس الأخضر: حلم الملايين في أول مشاركة مونديالية
على الجانب الآخر، لا تعتبر مشاركة الرأس الأخضر في كأس العالم عام 2026 مجرد "حكاية خيالية"، بل هي نتاج سنوات من التطور الرياضي. بعدد سكان لا يتجاوز 600 ألف نسمة، أصبحت الرأس الأخضر ثالث أصغر دولة تشارك في تاريخ المونديال.
أثبت منتخب "القروش الزرقاء" فعالية مزيجه بين المحترفين في الخارج واللاعبين المحليين، حيث حقق 7 انتصارات في 10 مباريات تصفيات، أبرزها الفوز التاريخي على الكاميرون.
بدأ منتخب الرأس الأخضر في ترك بصمته منذ تأهله الأول لكأس الأمم الأفريقية عام 2013 ووصوله لربع النهائي، واليوم تكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم.
بينما تتسلح إسبانيا بالخبرة والنجومية، يستمد منتخب الرأس الأخضر قوته من حماس أمة تنتظر هذه اللحظة منذ أجيال. هل تنجح ماكينات دي لا فوينتي في عبور الاختبار الأول بسهولة، أم ستكون "أتلانتا" مسرحا لأولى مفاجآت المونديال الكبرى؟