مباشر مباراة هولندا ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة هولندا ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تتواجه هولندا واليابان اليوم في مباريات المجموعة السادسة التي تضم السويد وتونس.
سيكون كلا الفريقين متحمسين لبدء حملتهما بثلاث نقاط حاسمة والحصول على ميزة مبكرة في سباق التأهل إلى دور خروج المغلوب.
موعد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم
المباراة تقام اليوم الأحد في ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة ومصر، منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.
قنوات البث المباشر لمباراة هولندا واليابان
- beIN SPORTS MAX 2
يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع "الجزيرة نت".
قمة حماسية
مباراة اليوم الأحد بين هولندا واليابان تعد من بين أفضل خمس مباريات يجب مشاهدتها في دور المجموعات في كأس العالم عام 2026.
وبعد أن حلت هولندا وصيفة في أعوام 1974 و1978 و2010، تبدأ المجموعة السادسة بلقاء مثير ضد منتخب اليابان، الذي يبدو أنه قادر على تحقيق مفاجآت كبيرة، بعد أن هزم ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات في كأس العالم عام 2022 في قطر.
بعد الوصول إلى النهائي ثلاث مرات، بدأ الهولنديون بقيادة المدرب رونالد كومان يضغطون على أنفسهم للفوز باللقب.
المواجهات السابقة:
إجمالي المباريات: 3
- فوز هولندا: 2
- اليابان: 0
- التعادلات: 1
مباريات كأس العالم الأحد والاثنين
- هولندا ضد اليابان: ملعب دالاس – الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة (20:00 بتوقيت غرينتش).
- كوت ديفوار ضد الإكوادور: ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا – الاثنين 15 يونيو/حزيران (الثانية صباحا) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة (23:00 بتوقيت غرينتش).
- السويد ضد تونس: ملعب مونتيري، غوادالوبي- الاثنين 15 يونيو/حزيران (الخامسة صباحا) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، الثالثة صباحا بتوقيت تونس (02:00 بتوقيت غرينتش).