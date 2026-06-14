مباشر مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يحتضن ملعب بي سي بليس، في مدينة فانكوفر الكندية، مواجهة مثيرة وقوية بين منتخبي أستراليا وتركيا لحساب مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويتطلع كل فريق إلى تحقيق انطلاقة مثالية تقربه من العبور إلى دور الـ32، لا سيما وأن المجموعة تضم أيضا منتخبي أمريكا وباراغواي، مما يجعل التنافس شرسا ومحتدما منذ الأمتار الأولى للمونديال.
موعد مباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
تقام مباراة تركيا وأستراليا فجر الأحد على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، وتنطلق عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد أستراليا في كأس العالم
- beIN Sports Max 2
- beIN Sports Max 4
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
وتمتلك شبكة beIN Sports الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الوجهة الرئيسية لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة جميع مباريات البطولة.
من المقرر أن تنقل الشبكة كافة مباريات كأس العالم البالغ عددها 104 مباريات عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة، مع استوديوهات تحليلية موسعة قبل وبعد المباريات، إضافة إلى تغطية إخبارية متواصلة.