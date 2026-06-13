مباشر مباراة أمريكا ضد باراغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة أمريكا ضد باراغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يفتتح المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بطموحات واسعة، حيث يستهل مواجهاته في المجموعة الرابعة بملاقاة منتخب باراغواي في مدينة لوس أنجلوس.
ويدخل المنتخب الأمريكي منافسات البطولة مسلحا بعاملي الأرض والجمهور باعتباره أحد المستضيفين الثلاثة للمونديال، رفقة المكسيك وكندا.
مباشر مباراة أمريكا ضد باراغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
في المقابل، يخوض منتخب باراغواي اللقاء مدفوعا برغبة قوية في صناعة المفاجأة وإفساد احتفالات أصحاب الأرض، حيث يسجل ظهوره التاسع في المحفل العالمي والأول له منذ نسخة عام 2010 التي حقق فيها أفضل قفزة تاريخية بالوصول إلى دور الثمانية.
موعد مباراة أمريكا ضد باراغواي في كأس العالم
تقام مباراة الولايات المتحدة ضد باراغواي، اليوم السبت 13 يونيو/حزيران 2026، على ملعب صوفي، في أولى المواجهات التي تقام بأمريكا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والدوحة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة أمريكا ضد باراغواي في كأس العالم
- beIN Sports Max 1
- beIN Max 2
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع "الجزيرة نت".