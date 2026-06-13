مباشر مباراة قطر ضد سويسرا في كأس العالم.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة قطر ضد سويسرا في كأس العالم.. لحظة بلحظة
يستهل منتخب قطر مشواره بدور المجموعات في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد سويسرا.
وتخوض قطر نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد مشاركتها كدولة مضيفة في نسخة 2022، حيث ودّعت البطولة من دور المجموعات.
ويتنافس الفريقان، اللذان سيلتقيان للمرة الأولى في مباراة رسمية، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك.
تغطية مباشرة لمباراة قطر ضد سويسرا في المونديال
يواجه منتخب قطر منتخب سويسرا اليوم السبت 13 يونيو/حزيران 2026 على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بكاليفورنيا.
وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (21:00) بتوقيت سويسرا، و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و(19:00) بتوقيت غرينتش و(12:00) بتوقيت كاليفورنيا.
القنوات الناقلة لمباراة سويسرا ضد قطر
- beIN SPORTS MAX 1
- beIN SPORTS MAX 3
العنابي بوجه مختلف
وتأمل قطر في تصحيح الصورة التي تركتها مشاركتها السابقة، حين خرجت من الدور الأول دون أي انتصار، مكتفية بهدف وحيد في ثلاث مباريات. وقد نجح الفريق في حسم تأهله إلى نسخة 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية، في مشوار شهد تألق المهاجم أكرم عفيف الذي برز كأحد أهم صانعي اللعب في القارة، إلى جانب الهداف المعتمد المعز علي.
لكن أرقام ما قبل البطولة لا تبدو مطمئنة للمنتخب القطري، إذ فشل في التسجيل خلال سلسلة مبارياته الأخيرة، ما يعكس تراجعا نسبيا في الفاعلية الهجومية، رغم وفرة الحلول الفردية في الخط الأمامي.
نواصل العمل استعداداً للمونديال! 🔥💪#العنابي#علمنا_عالي pic.twitter.com/Kn3NqDudqQ
— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 11, 2026
سويسرا الرقم الثابت في البطولات الكبرى
في المقابل، يدخل المنتخب السويسري بقيادة المدرب مراد ياكين البطولة بثقة أكبر، بعدما أنهى التصفيات الأوروبية دون خسارة، وضمن تأهله في صدارة مجموعته، مستفيدا من توازن واضح بين خطوطه الثلاثة، وفاعلية هجومية يقودها برييل إمبولو، أحد أبرز المهاجمين في أوروبا خلال الفترة الأخيرة.
ويُعد المنتخب السويسري من أكثر المنتخبات استقرارا في البطولات الكبرى، إذ اعتاد بلوغ الأدوار الإقصائية في السنوات الأخيرة، ما يمنحه أفضلية الخبرة في مثل هذه المواجهات الافتتاحية.
Final session ☑️ Tomorrow, we play 👊
🇶🇦 🆚🇨🇭
📆 13.6 🕘 21:00 CET (12pm PT)
🏟️ Santa Clara (Bay Area) pic.twitter.com/VTvfM1m1FR
— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 12, 2026
وتعتمد سويسرا على منظومة جماعية منضبطة، يقودها القائد غرانيت تشاكا في خط الوسط، حيث يلعب دورا محوريا في بناء الهجمات وتنظيم الإيقاع، إلى جانب أسماء قادرة على صناعة الفارق مثل دان ندوي ورودريغيز.