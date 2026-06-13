مباشر مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية مباشرة لمواجهة المغرب ضد البرازيل في النسخة الأضخم والأكبر في تاريخ كرة القدم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال الذي يشهد 104 مباريات ويقام في ثلاث دول مستضيفة هي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتحمل هذه النسخة إثارة استثنائية بفضل استحداث دور الـ32 الجديد، ومشاركة قياسية موسعة لـ8 منتخبات عربية هي: (المغرب والأردن وقطر والسعودية ومصر والعراق وتونس والجزائر) التي تسعى لكتابة التاريخ على الملاعب الأمريكية.
وانطلق المونديال الخميس الموافق 11 يونيو/حزيران الجاري ويستمر حتى 19 يوليو/تموز القادم بفوز المكسيك 2-صفر على جنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى.
موعد مباراة البرازيل ضد المغرب في كأس العالم
تقام مباراة المغرب ضد البرازيل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي اليوم السبت 13 يونيو/حزيران، وتبدأ الساعة 23:00 حسب توقيت الرباط، الساعة 01:00 ليوم الأحد الموافق 14 يونيو/حزيران بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة البرازيل ضد المغرب
شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الرسمي الرئيسي للمونديال عبر قنواتها المشفرة وخصصت قناتي (بي إن سبورتس ماكس 2 و4) لنقل المباراة.
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع "الجزيرة نت".