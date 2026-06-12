مباشر مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة التشيك ضد كوريا الجنوبية بكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
ويلعب المنتخبان التشيكي والكوري الجنوبي في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك الفائزة على جنوب أفريقيا 2-0 في المباراة الافتتاحية.
موعد مباراة التشيك وكوريا الجنوبية
تقام المباراة اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران على ملعب أكرون في المكسيك.
وتنطلق المباراة الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، الساعة السادسة صباحا بتوقيت الإمارات.
قنوات البث المباشر لمباراة كوريا الجنوبية والتشيك
- beIN SPORTS MAX 4
- beIN SPORTS MAX 5
وتأهل المنتخب التشيكي لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2006 في ألمانيا، وللمرة الثانية منذ انفصال التشيك عن سلوفاكيا وللمرة العاشرة في تاريخه إجمالا.
وجاء تأهل التشيك إلى المونديال من خلال الملحق الأوروبي، حيث وصل الفريق للمباراة النهائية ليتغلب على الدنمارك بضربات الترجيح بعد لقاء مثير.
على الجانب الآخر، بات منتخب كوريا الجنوبية عضوا أصيلا في المونديال منذ نسخة عام 1986، ولم يغب الفريق عن أي بطولة خلال تلك الفترة، حيث غابت الأسماء الكبرى في آسيا مثل اليابان (تأهلت لأول مرة 1998) والسعودية (غابت عن نسختي 2010 و2014 بعد ثلاث مرات متتالية) وإيران التي غابت عن نسختي 2002 و2010، لكن الفريق الكوري الجنوبي ظل صامدا ولم يغب ولو لنسخة واحدة فقط عن الحدث العالمي.
وكان منتخب كوريا الجنوبية قد وصل إلى دور الستة عشر في مشاركته الأخيرة بالبطولة في نسخة عام 2022 في قطر، لكنه اصطدم بالمنتخب البرازيلي الذي فاز عليه برباعية مقابل هدف واحد وأخرجه من البطولة.
ويحاول منتخب كوريا الجنوبية تحقيق فوز في أول ظهور له بمونديال 2026، قبل الدخول في مواجهتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا على الترتيب في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات.