مباشر مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يدخل منتخب كندا منافسات كأس العالم 2026 بطموحات غير مسبوقة، عندما يستضيف نظيره البوسنة والهرسك في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثانية، في أول مواجهة تجمع المنتخبين على الإطلاق.
ويحمل اللقاء أهمية تاريخية خاصة، إذ سيكون أول مباراة في تاريخ كأس العالم للرجال تُقام على الأراضي الكندية، ما يمنح أصحاب الأرض دافعا إضافيا لتحقيق إنجاز طال انتظاره يتمثل في حصد أول انتصار مونديالي.
تغطية مباشرة.. كندا ضد البوسنة والهرسك
تقام مباراة منتخب كندا ضد منتخب البوسنة والهرسك اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026 على ملعب بي إم أو فيلد، في مدينة تورنتو الكندية.
وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، والتاسعة (21:00) بتوقيت البوسنة والهرسك، و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والسابعة (19:00) بتوقيت غرينتش والثالثة زوالا (15:00) بتوقيت كندا.
قنوات البث الناقلة لمباراة كندا ضد البوسنة والهرسك
- بي إن سبورتس ماكس 1
- بي إن سبورتس ماكس 2
- بي إن سبورتس ماكس 5
- بي إن سبورتس ماكس 6
حظوظ كندا ضد البوسنة والهرسك
ورغم مشاركته في نسختي 1986 و2022، خسر المنتخب الكندي جميع مبارياته الست السابقة في البطولة، مكتفيا بتسجيل هدفين فقط واستقبال 12 هدفا، إلا أن المعطيات الحالية تبدو مختلفة تماما تحت قيادة المدرب جيسي مارش.
ويعيش المنتخب الكندي فترة مميزة بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال عام 2026، كما خرج بشباك نظيفة في ست من آخر ثماني مباريات، ما يعكس التطور الدفاعي الذي شهده الفريق قبل خوض غمار البطولة.
A must-watch before tomorrow’s World Cup opener! ⬇️ https://t.co/qteXIX0dFe
— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 12, 2026
ويعول أصحاب الأرض على مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمها جوناثان ديفيد الذي ساهم بشكل مباشر في خمسة أهداف خلال آخر بطولتين كبيرتين خاضهما المنتخب، إضافة إلى النجم ألفونسو ديفيز الذي يمثل أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية.
حظوظ البوسنة والهرسك ضد كندا
في المقابل، يصل منتخب البوسنة والهرسك إلى النهائيات بمعنويات مرتفعة بعد مشوار تأهيلي لافت، نجح خلاله في تجاوز منتخبي ويلز وإيطاليا عبر الملحق، كما سجل أهدافا في جميع مبارياته العشر خلال التصفيات.
„A" reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su danas službeni trening uoči svoje prve utakmice na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. sa selekcijom Kanade. pic.twitter.com/vqAHOkk3hF
— NFS BIH (@NFSBiH) June 11, 2026
ويظل المخضرم إدين دجيكو أبرز أوراق المنتخب البوسني، بعدما سجل ستة أهداف في التصفيات رغم بلوغه الأربعين من العمر، مستفيدًا من خبرته السابقة في كأس العالم 2014.