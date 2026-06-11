مباشر.. مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026
مباشر مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تنطلق بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.
وستصبح المكسيك أول دولة تستضيف مباراة افتتاح البطولة ثلاث مرات.
تبدأ مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا الساعة العاشرة مساء (توقيت الدوحة ومكة المكرمة) ويسبقها حفل افتتاح ضخم يبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساء.
القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا
ستُبث المباراة بين المنتخب المكسيكي المضيف ونظيره الجنوب أفريقي (بافانا بافانا)، بالإضافة إلى جميع فعاليات انطلاق البطولة، مع تعليق مباشر على قناة:
- beIN SPORTS MAX 1
- beIN SPORTS MAX 2
وتلعب معظم المباريات في المكسيك، حيث تقام مباراتان في مكسيكو سيتي ومثلهما في غوادالاخارا وواحدة في مونتيري، فيما تقام المباراة الوحيدة خارج المكسيك في أتلانتا يوم 18 يونيو/حزيران بين التشيك وجنوب أفريقيا.
تستضيف المكسيك المونديال للمرة الأولى منذ 40 عاما، ويأمل منتخب المكسيك في التعافي من خروجه من دور المجموعات في النسخة الماضية في قطر قبل أربعة أعوام، وقبل ذلك كان الفريق قد خرج من دور الستة عشر سبع مرات متتالية بين 1994 و2018.
وعاد المنتخب الجنوب أفريقي للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافة بلاده الحدث في عام 2010.
ورغم الفوز المفاجئ للفريق على فرنسا 1-2، أصبح الفريق أول بلد مضيف يخرج من دور المجموعات في تاريخ كأس العالم.
وجاء ظهور جنوب أفريقيا في المونديال أيضا في نسختي 1998 و2002، حينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية.