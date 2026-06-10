مباشر مباراة العراق ضد فنزويلا استعدادا لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

يختتم المنتخب العراقي لكرة القدم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة نظيره الفنزويلي على ملعب "سيت غيك" (SeatGeek) في مدينة بريجفيو بولاية إلينوي الأمريكية، وذلك في إطار محطته التحضيرية الأخيرة قبيل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة لـ "أسود الرافدين" بعد أداء إيجابي قدمه الفريق في مباراته الودية الأولى، الجمعة الماضي، حيث نجح في فرض التعادل بهدف لمثله (1-1) أمام المنتخب الإسباني القوي، مما رفع من سقف التوقعات بشأن جاهزية التشكيلة العراقية للمحفل العالمي.

مباشر مباراة العراق ضد فنزويلا استعدادا لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

وتسعى الإدارة الفنية للمنتخب العراقي من خلال ودية فنزويلا إلى وضع اللمسات النهائية على التشكيل الأساسي وتثبيت النهج التكتيكي، بحثاً عن ظهور مشرف ومنافسة حقيقية على بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادا لكأس العالم 2026

تمتلك العراقية الرياضية حقوق مباراة فنزويلا والعراق استعدادا لكأس العالم 2026.

كيف تشاهد مباراة فنزويلا والعراق الودية استعدادا لكأس العالم 2026

يمكن لعشاق الكرة العراقية متابعة مباراة فنزويلا والعراق بواسطة بث مباشر عبر الإنترنت من خلال القناة الرسمية للعراقية الرياضية على منصة يوتيوب، والتي تُوفّر بثا حيا بجودة عالية.

موعد مباراة العراق وفنزويلا الودية استعدادا لكأس العالم 2026

موعد مباراة فنزويلا والعراق الودية استعدادا لكأس العالم 2026 هو اليوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2026، على استاد سيت غيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت العراق والسعودية ومصر وقطر.

وضعت قرعة مونديال 2026 المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة، والتي توصف بالصعبة؛ إذ تضم إلى جانبه كلا من فرنسا (حاملة اللقب لمرتين)، والسنغال (أحد أبرز قوى القارة الأفريقية)، والنرويج القوية.

جدول مباريات العراق في دور المجموعات بكأس العالم

تنتظر الجماهير العراقية جدولا حافلا للمنتخب في النهائيات، وجاءت مواعيده على النحو التالي: