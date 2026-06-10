مباشر مباراة البرتغال ضد نيجيريا استعدادا لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة البرتغال ضد نيجيريا استعدادا لكأس العالم 2026 لكرة القدم. تغطية لحظة بلحظة لكل أحداث وأهداف المباراة.

ويواجه منتخب البرتغال، أحد المرشحين للفوز بمونديال 2026، نظيره النيجيري في مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق البطولة غدا الخميس.

تقام المباراة على ملعب ماغالهايس بيسوا في مدينة ليريا البرتغالية، الساعة 10:45 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (19:45 بتوقيت غرينتش).

وتلعب البرتغال في كأس العالم ضمن المجموعة 11 التي تضم: جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا، وستستهل مشوارها بمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو/حزيران.

وكانت نيجيريا قد خرجت من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد خسارتها في المباراة النهائية للتصفيات القارية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتنطلق منافسات كأس العالم غدا الخميس بمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا.