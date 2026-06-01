مباشر مباراة المغرب ضد مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما لكرة القدم

مباشر مباراة المغرب ضد مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.. لحظة بلحظة

يلتقي المنتخب المصري نظيره المغربي من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما لكرة القدم.

وخسرت مصر أمام تنزانيا في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

في المقابل، سقط المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في قطر نهاية هذا العام.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

تُقام المباراة اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لملعب أكاديمية محمد السادس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مصر

بي إن سبورت 5 (beIN Sports)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.