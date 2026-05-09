مباشر.. مباراة اتحاد الجزائر ضد الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

تغطية مباشرة لمباراة اتحاد الجزائر ضد الزمالك لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتضن ملعب 5 يوليو/تموز بالعاصمة الجزائر المواجهة، التي تنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر والزمالك

beIN Sports HD 2

القناة التلفزيونية الجزائرية الأولى (الأرضية)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت

بلغ الزمالك المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

بدوره، تأهل اتحاد الجزائر إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي سلباً ذهاباً ثم 1-1 إياباً على ملعب الأخير.