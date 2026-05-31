مباشر.. مباراة الأردن ضد سويسرا الودية.. لحظة بلحظة

ملعب كيوبن بارك في سانت غالن السويسرية @منصة اكس - @ballwelt
مباراة الأردن ضد سويسرا تجري على ملعب كيوبن بارك (مواقع التواصل الاجتماعي)
محمد سلحاني
Published On 31/5/2026
آخر تحديث: 15:21 (توقيت مكة)

مباشر، مباراة الأردن ضد سويسرا الودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026

 

وباشر منتخب "النشامى" تدريباته الفنية والبدنية فور وصوله إلى مدينةسانت غالن استعدادًا للمباراة.

موعد مباراة الأردن ضد سويسرا

تقام المباراة اليوم الأحد 31 مايو/أيار الجاري على ملعب كيبونبارك في سانت غالن.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسويسرا

تمتلك الرياضية الأردنية (Jordan Sports) حق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تقليص التشكيلة الأولية

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الأردني تقليص التشكيلة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا لخوض المونديال باستبعاد الحارس أحمد الجعيدي والظهير أحمد عساف قبل السفر إلى سويسرا.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استبعاد لاعبين آخرين من القائمة الحالية، حتى يستقر المدير الفني على الأسماء النهائية الرسمية التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم.

ويتطلع الفريقان إلى الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية التي تسبق الموعد المونديالي.

وعقب انتهاء محطة سويسرا، يطير الوفد مباشرة إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر ثانٍ يمتد من 1 حتى 10 يونيو/حزيران المقبل.

وسيتضمن هذا المعسكر اختبارًا وديًا أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد 7 يونيو/حزيران المقبل على ملعب "سنابدراغون".

وقاد المدرب جمال السلامي المنتخب في مباراتين وديتين خلال مارس/آذار الماضي، حيث تعادل إيجابيًا مع نيجيريا بنتيجة (2-2)، وبنفس النتيجة مع كوستاريكا (2-2).

ويلعب الأردن في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والأرجنتين والنمسا.