مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

مباشر مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2026.. لحظة بلحظة

يحلم باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بالاحتفاظ بلقبه الأوروبي، عندما يواجه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم في بودابست.

ويأتي رجال لويس إنريكي إلى ملعب بوشكاش أرينا وهم في قمة الثقة أمام المدفعجية المنتشين بلقب الدوري الإنجليزي.

وقطع أرسنال تذكرة العبور للمباراة النهائية على حساب أتلتيكو مدريد، فيما أطاح باريس سان جيرمان بخصمه بايرن ميونخ.

توقيت مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

تنطلق صافرة البداية عند الساعة (18:00) بتوقيت وسط أوروبا، (19:00) بتوقيت السعودية وقطر والقاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات بعد أن اعتاد الجميع على متابعة هذه المباراة في وقت متأخر بثلاث ساعات.

قنوات البث المباشر لمباراة سان جيرمان وأرسنال

beIN SPORTS 1 HD (حسن العيدروس)

beIN SPORTS 2 HD (عصام الشوالي)

أرسنال وسان جيرمان والبحث عن الثنائية

ويبحث كلا الفريقين عن الثنائية بعد تتويج "الغانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاما، بينما حصد سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي ليتوج باللقب الـ14 في تاريخه.

وقد تخطى أرسنال عقبة أتلتيكو مدريد لبلوغ النهائي، في حين أطاح سان جيرمان ببايرن ميونخ.

يسعى أرسنال لحصد أول لقب في تاريخه بالبطولة، بعدما خسر نهائي عام 2006 أمام برشلونة، في حين يخوض باريس سان جيرمان النهائي الثالث في تاريخه بعد تتويجه في عام 2025 وخسارته في عام 2020.

تشكيلة سان جيرمان المتوقعة ضد أرسنال

حراسة المرمى: ماتفي سافونوفخط الدفاع: أشرف حكيمي، وماركينيوس، وويليام باتشو، ونونو مينديز

خط الوسط: زائير إيمري، وفيتينيا، وجواو نيفيز

خط الهجوم: ديزي دوي، وعثمان ديمبلي، وخفيتشا كفاراتسيخيليا

تشكيلة أرسنال المتوقعة ضد سان جيرمان

حراسة المرمى: دافيد راياخط الدفاع: جوريان تيمبر، وويليام ساليبا، وغابرييل ماغالييس، وريكاردو كالافيوري

خط الوسط: لويس سكيلي، وديكلان رايس، ومارتن أوديغاردخط

الهجوم: بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز، ولياندرو تروسارد

وستكون هذه هي المواجهة السابعة تاريخيا بين الفريقين، إذ سبق لهما أن تواجها 6 مرات في بطولتين مختلفتين.

ولا يملك فريق أفضلية على الآخر على اعتبار أن كل منهما فاز في مباراتين، فيما احتكما لنتيجة التعادل في 3 مناسبات.