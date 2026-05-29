مباشر.. مباراة العراق ضد أندورا الودية.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة العراق ضد أندورا الودية مساء اليوم الجمعة ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026

يحتضن ملعب "مونتيليفي" في جيرونا بإسبانيا المواجهة التي تنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت العراق والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأندورا

تمتلك قنوات الرابعة العراقية الحقوق الحصرية لنقل مباريات المنتخب العراقي الودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وتندرج مواجهة أندورا ضمن محطات إعداد منتخب العراق للمونديال، قبل مواجهة إسبانيا في 4 يونيو/حزيران بمدينة لاكورونيا.

ويلعب "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.