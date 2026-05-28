مباشر مباراة مصر ضد روسيا استعدادا لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

يستعد استاد القاهرة الدولي لاحتضان مواجهة ودية مرتقبة تجمع المنتخب المصري بنظيره الروسي، في اختبار كروي قوي يحمل الكثير من المؤشرات والدلالات الفنية قبل بدء المعترك العالمي في نهائيات كأس العالم.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يمر فيه "الفراعنة" بحالة معنوية مرتفعة وزخم إيجابي، مستندين إلى سلسلة من النتائج الإيجابية الأخيرة؛ حيث نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز عريض على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء، بالإضافة إلى فرض التعادل السلبي على منتخب إسبانيا.

مباشر مباراة مصر ضد روسيا

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، إلى الخروج بأقصى استفادة ممكنة من هذا الاحتكاك القوي مع المدرسة الروسية، والعمل على تطوير الجوانب التكتيكية والذهنية للاعبين، لمجابهة التحديات الجسيمة التي تنتظر الفريق في المحفل العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن القرعة كانت قد أوقعت المنتخب المصري ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا؛ وهي مجموعة تصنف على الورق بأنها متوازنة، غير أنها تنطوي على الكثير من التعقيدات والحسابات الصعبة داخل المستطيل الأخضر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية

تمتلك ON SPORT حقوق نقل مباراة مصر وروسيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026، وتم تخصيص قناة ON Sport 1 لإذاعة المباراة.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026، هو اليوم الخميس 28 مايو/أيار 2026، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر والسعودية.