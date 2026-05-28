مباشر مباراة المغرب ضد السنغال في نصف نهائي كأس أفريقيا للناشئين.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة المغرب ضد السنغال في نصف نهائي كأس أفريقيا للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، نتابع أحداثها وننقلها إليكم عبر تغطيات الجزيرة نت.

ويلتقي منتخب المغرب للناشئين في نصف نهائي كأس أفريقيا مع نظيره السنغالي على ملعب مولاي الحسن بالرباط، اليوم الخميس 28 مايو/أيار 2026.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر.

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد السنغال في كأس أفريقيا

beIN SPORTS 5

تأهل "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي للبطولة الأفريقية بعد الفوز على منتخب الكاميرون 1-صفر.

وتأهل منتخب السنغال إلى نصف النهائي بعدما حسم لقاء ربع النهائي ضد منتخب مالي بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.