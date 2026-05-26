مباشر.. مباراة المغرب ضد بوروندي الودية.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة المغرب ضد بوروندي الودية ضمن البرنامج الإعدادي لأسود الأطلس لكأس العالم 2026

ضمت اختيارات الجهاز الفني 28 لاعبا خلال المرحلة الحالية من الإعداد، على أن يتم تقليص العدد إلى 26 لاعبا قبل انطلاق البطولة رسميا، في خطوة تهدف إلى الاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية.

موعد مباراة المغرب ضد بوروندي

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار بملعب مركب محمد السادس بمدينة سلا

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت المغرب، السادسة (18:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبوروندي الودية

يمكن متابعة اللقاء المرتقب عبر شاشة القناة الرياضية المغربية.

القناة الرياضية 3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة في كأس العالم، والتي تضم كلا من منتخبات: البرازيل وأسكتلندا وهايتي.