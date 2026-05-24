مباشر.. مباراة المغرب ضد الكاميرون في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة المغرب ضد الكاميرون مساء اليوم الأحد ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

يحتضن الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس المباراة التي تنطلق الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت المغرب والجزائر، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

وقد نجح المنتخب المغربي، في العبور إلى ربع النهائي بعدما احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، في حين بلغ المنتخب الكاميروني الدور ذاته بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون

بي إن سبورت beIN SPORT EXTRA 4

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.