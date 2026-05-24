مباشر.. مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز مساء اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، مساء اليوم الأحد، لاحتضان الموقعة المرتقبة بين الجيش الملكي وضيفه صن داونز، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسط توقعات بإثارة بالغة لحسم اللقب القاري الكبير.

وكان الفريق الجنوب أفريقي قد أمّن أفضليته ذهابا بفوز ثمين بهدف نظيف على أرضه، ليقطع خطوة أولى نحو منصة التتويج قبل صدام الحسم النهائي في المغرب.

وكان أوبري موديبا قد سجل هدف المباراة الوحيد بلقاء الذهاب في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة قوية، حاول حارس الجيش الملكي التصدي لها ولمس الكرة بأطراف أصابعه، لكنها واصلت طريقها إلى داخل الشباك.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد خصصت الشبكة قناة beIN Sports 2 HD لإذاعة المباراة المرتقبة.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

موعد مباراة صن داونز ضد الجيش الملكي

تقام المباراة اليوم الأحد 24 مايو/أيار على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.