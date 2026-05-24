مباشر.. مباراة الجزائر ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة الجزائر ضد تنزانيا مساء اليوم الأحد ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما لكرة القدم.

وكان المنتخب الوطني الجزائري، بقيادة الناخب الوطني أمين غيموز، قد ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي وكذا إلى نهائيات كأس العالم للفئة ذاتها، عقب الاحتكام للقرعة بينه وبين منتخب غانا، وذلك بعد تساوي المنتخبين تماما في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول (المجموعة الرابعة)، التي جرت الأربعاء.

وضمنت المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي أيضا مشاركتها في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما، المقررة بقطر في الفترة الممتدة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2026.

موعد مباراة الجزائر ضد تنزانيا

تقام المباراة اليوم الأحد على الساعة الثانية (14:00) بتوقيت الجزائر والمغرب، الرابعة مساء (16:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد تنزانيا

بي إن سبورت 5 beIN SPORT

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.