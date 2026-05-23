مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يسعى برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026، إلى إنهاء مسيرته بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على ملعب "ميستايا"، لمواجهة فالنسيا في الجولة الختامية من "الليغا".

تقام المباراة اليوم السبت 23 مايو/أيار على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة

beIN SPORT 2

وكان الفريق الكتالوني قد حسم اللقب رسميا قبل ثلاث جولات من النهاية، وتحديدا منذ فوزه في "الكلاسيكو" على ريال مدريد (2-0) في 10 أبريل/نيسان الماضي.

في المقابل، يدخل فالنسيا اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد يجعله على بُعد نقطتين فقط من خيتافي السابع، في صراع شرس لانتزاع بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.