مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم

تتجع أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب سانتياغو برنابيو حيث يحتضن المواجهة التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

واحتل "لوس بلانكوس" المركز الثاني في الترتيب هذا الموسم بفارق كبير خلف غريمه برشلونة (حامل اللقب)، الذي حسم الصراع رسميا في مباراة "الكلاسيكو" مطلع هذا الشهر، ليتأخر عنه الملكي بفارق 11 نقطة كاملة.

مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم

في المقابل، تراجع أتلتيك بلباو إلى المركز الثاني عشر، ليتأكد غياب الفريق الباسكي عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل 2026-2027، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المربع الذهبي وشارك في دوري أبطال أوروبا هذا العام.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

تقام المباراة مساء الليلة السبت 23 مايو/أيار الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباوفي الدوري الإسباني 2025-2026 عن طريق قنوات بي إن سبورتس.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.