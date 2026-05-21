مباشر مباراة النصر ضد ضمك والهلال ضد الفيحاء في جولة حسم لقب الدوري السعودي (روشن) لكرة القدم.. لحظة بلحظة.

تقام المباراتان مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة النصر ضد ضمك

ويحتضن ملعب "الأول بارك" المواجهة التي تنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

لا بديل للنصر سوى الفوز في هذه المواجهة إذا أراد ضمان التتويج بلقب دوري روشن بغض النظر عن نتيجة غريمه ووصيفه الهلال.

ويدخل النصر المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال (81 نقطة).

ويخوض نادي ضمك هذه المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

وفي التوقيت ذاته، يتمسك نادي الهلال (الوصيف برصيد 81 نقطة) بأمل أخير وفرصة تاريخية عندما يحل ضيفا ثقيلا على الفيحاء فوق أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتدخل كتيبة "الزعيم" المباراة بشعار الفوز الحتمي الذي لا غنى عنه، مع انتظار هدية سماوية من ملعب "الأول بارك" تتمثل في تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة أمام ضمك، وهو السيناريو الوحيد الذي سينقل درع الدوري بشكل دراماتيكي من خزائن النصر إلى الهلال بفارق نقطة واحدة أو بالمواجهات المباشرة.