مباشر.. مباراة أستون فيلا ضد فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة أستون فيلا ضد فرايبورغ مساء اليوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 2025-2026.

يحتضن ملعب "بشيكتاش بارك" في إسطنبول المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورغ

beIN Sports 1 HD

ويدخل أستون فيلا اللقاء بحثًا عن إنهاء صيام طويل دام 44 عامًا دون التتويج بلقب أوروبي كبير، إذ يطمح فريق المدرب أوناي إيمري إلى استعادة أمجاد النادي القارية، بعدما قاده إلى أول نهائي أوروبي منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1982.

وسبق للمدرب الإسباني أن فاز بالبطولة ثلاث مرات مع إشبيلية، إضافة إلى لقب آخر مع فياريال، بينما خسر نهائي عام 2019 عندما كان يقود أرسنال أمام تشلسي.

في المقابل، يخوض فرايبورغ المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما بلغ أول نهائي أوروبي في مسيرته.

كما نجح الفريق بقيادة المدرب يوليان شوستر في ضمان إنهاء الدوري الألماني في المركز السابع، ليحجز مقعده في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.