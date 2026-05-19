مباشر مباراة المغرب ضد مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

يخوض منتخب مصر تحت 17 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره المغربي، اليوم ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، في ظل صراع قوي على بطاقات التأهل.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا تحت 17 عامًا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا بنتيجة (2-1) على تونس في الجولة الثانية.

وتقام البطولة في المغرب بمشاركة 16 منتخبًا، تم توزيعهم على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن تتأهل المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.

موعد مباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

تقام مباراة مصر أمام المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، وتنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

beIN Sports HD 5

