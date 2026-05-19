مباشر قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. لحظة بلحظة

ستقام القرعة اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر في مصر، وستنطلق في الثالثة مساء بتوقيت القاهرة (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش).

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس أفريقيا

قناة بي إن سبورت الإخبارية

الحساب الرسمي للكاف على موقع يوتيوب

وقال كاف إن المنتخبات المشاركة في القرعة، هي: الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

وستقام النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا، وستكون النسخة الأولى التي ستقام في ثلاث دول.