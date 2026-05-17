مباشر مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وريال بيتيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وحسم برشلونة لقب الليغا رسميا، محققا البطولة التاسعة والعشرين في تاريخه، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 91 نقطة.

في المقابل، يخوض ريال بيتيس المواجهة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو في العاشرة والربع مساء (22:15) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.