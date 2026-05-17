مباشر مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا تحت 17 سنة.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا تحت 17 سنة

في مواجهة تكتسي أهمية كبيرة من أجل كسب تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي من كأس أفريقيا لكرة القدم دون 17 سنة، يلتقي منتخبا الجزائر وجنوب أفريقيا اليوم الأحد 17 ماي/أيار 2026 على ملعب أكاديمية محمد السادس بسلا في المغرب.

وتقام المباراة بين المنتخبين في حدود الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر و(17:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

قنوات البث الناقلة للجزائر ضد جنوب أفريقيا

beIN Sports Xtra 6

ويتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة الرابعة بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب السنغال بنتيجة 2-1، بالمقابل يحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني مشتركا في النقاط مع المنتخب الغاني بعد تعادلهما في الجولة الأولى 2-2.