مباشر.. مباراة مصر ضد تونس في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً

مباشر، مباراة مصر ضد تونس اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً.

يحتضن ملعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وبتمام الثانية ظهراً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد تونس

بي إن سبورت 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطية المباشرة للجزيرة نت.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام إثيوبيا، فيما فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مجريات لقاء المغرب ضد تونس.

وتتأهل الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي تلقائياً إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وتخوض الفرق الأربعة التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها مباراتين فاصلتين لتحديد الفريقين الأفريقيين الأخيرين المتأهلين، مما يضمن مشاركة 10 فرق من القارة في قطر.