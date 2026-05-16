مباشر مباراة النصر ضد غامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2

مباشر مباراة النصر ضد أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2.. لحظة بلحظة

يسعى النصر السعودي بقيادة نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التتويج باللقب دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 عندما يواجه اليوم السبت غامبا أوساكا الياباني في النهائي الذي سيقام على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين النصر وغامبا أوساكا في دوري أبطال آسيا، ويتطلع الفريق السعودي إلى العودة إلى منصات التتويج بعدما سبق له الفوز بلقب بكأس أبطال الكؤوس الآسيوية عام 1998، وفي العام ذاته توج بلقب الكأس السوبر الآسيوية.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر وأوساكا

بي إن سبورتس (2 beIN SPORTS)

قنوات الكاس

بلغ النصر المباراة النهائية بعد فوزه على الوصل الإماراتي 4-0 ثم التغلب على الأهلي القطري بنتيجة 5-1.

في المقابل، تأهل غامبا أوساكا بعد تخطي راتشابوري في ربع النهائي ثم بانكوك يونايتد في نصف النهائي.

وستكون الأضواء مسلّطة على رونالدو الذي بدت عليه علامات الخيبة بعد التعادل القاتل مع الهلال وهو على دكّة البدلاء.

لكن ابن الـ41 عاما المتمرّس في النهائيات، كتب عبر حسابه على "أكس": "الحلم بات قريبا. انتبهوا، ما زال أمامنا خطوة واحدة! شكرا لكم جميعا على دعمكم الرائع الليلة!".

ويأمل البرتغالي في ضمّ اللقب القاريّ إلى خزانته المدججة بالكؤوس مع أعظم الأندية الأوروبية كمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى تتويجاته مع منتخب بلاده.