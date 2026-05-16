مباشر مانشستر سيتي ضد تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. لحظة بلحظة

مباشر مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم السبت، مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، في لقاء مثير ومرتقب.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (15:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لقمة سيتي ضد تشيلسي

beIN SPORTS 1

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الأخيرة، إذ حافظ على التسجيل في آخر خمس مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما يواصل تشيلسي بدوره سلسلة تهديفية إيجابية بعدما نجح في هز الشباك خلال مبارياته الخمس الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

المواجهات المباشرة

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في 182 مباراة سابقة، يتفوق خلالها تشيلسي بـ71 انتصارا مقابل 68 فوزا لمانشستر سيتي، فيما حضر التعادل في 43 مناسبة.

أما في كأس الاتحاد الإنجليزي، فتواجه الناديان في 9 مباريات، حقق مانشستر سيتي الفوز في 6 منها، مقابل 3 انتصارات لتشيلسي، دون أي تعادل بينهما.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ما يمنح فريق المدرب بيب غوارديولا أفضلية معنوية نسبية قبل النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد مانشستر سيتي على أسلوبه الهجومي المعتاد والاستحواذ على الكرة، في حين يعول تشيلسي على التحولات السريعة والانضباط الدفاعي لمحاولة خطف اللقب.