مباشر.. مباراة الزمالك ضد اتحاد الجزائر في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد اتحاد الجزائر مساء اليوم السبت في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتضن ملعب القاهرة الدولي المواجهة التي تنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اتحاد الجزائر

بي إن سبورتس 3 (beIN SPORTS)

خسر العملاق المصري بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب المثيرة التي أقيمت في الجزائر العاصمة، ويعود الآن إلى القاهرة متأملًا أن يُلهمه سجله المميز على أرضه لتحقيق عودة أفريقية أخرى.

في المقابل، يدخل الفريق الجزائري هذه المباراة الحاسمة بأفضلية طفيفة بعد فوزه في مباراة الذهاب (1-0). وقد انتزع الفريق العاصمي الفوز في اللحظات الأخيرة بفضل ركلة جزاء سجلها الجناح الأيمن أحمد خالدي.

ويصل اتحاد الجزائر إلى المباراة دون هزيمة في آخر ثلاث مباريات له في كأس الكونفدرالية أمام فرق مصرية، حاملاً زخماً قوياً بعد أن خسر مرة واحدة فقط في آخر 19 مباراة له في البطولة.

ومع سعي الزمالك لتحقيق ليلة قارية تاريخية أخرى في القاهرة، وحرص اتحاد الجزائر على الحفاظ على تقدمه الطفيف، تبدو الأجواء مهيأة تمامًا لنهاية مثيرة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.